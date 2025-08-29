Gianni Infantino, presidente de FIFA, confesó cuál es la relación especial que tiene con México, uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos, además de que calificó que el Estadio Banorte bien podría ser para un aficionado al futbol como un Vaticano.

En entrevista con Enrique Acevedo, periodista de N+, Infantino, quien previamente estuvo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que México representa un lugar especial tanto para él como para su familia y recordó lo sucedido sobre todo en el Mundial México 70.

"Para el presidente de la FIFA, para mí, es algo muy especial, nací en el 70, par de meses antes del Mundial 70, pero mi papá que era aficionado de futbol me contó todo de ese Mundial, cuando Italia llegó a la Final, con esa Semifinal increíble, orgullo para los italianos y los inmigrantes como mis padres, por eso mi papá cuando me hablaba de este Mundial era especial.

"Ahora como presidente de la FIFA en la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca es espectacular, el primer Mundial con 48 equipos es especial, México también es especial, mi primer congreso de FIFA como presidente fue en la Ciudad de México, tenemos mucha relación con México", señaló Infantino.

Además, el presidente de la FIFA señaló que el Estadio Banorte, sede del partido inaugural del Mundial 2026, tiene un significado especial para los aficionados al futbol, así como una especie de 'Vaticano', para un católico.

"Vamos a tener un Mundial seguro, limpio, será el tercer Mundial que se juega en México, en el Azteca, no solo es un estadio, es un templo, es como el Vaticano para un católico, el estadio donde ganó Pelé, Maradona, cuando Italia ganó a Alemania el partido del siglo, donde Negrete marcó el gol del siglo, un estadio icónico, la catedral, la gente que ama el futbol aprecia y ama, es la imagen que debemos dar al mundo".

Gianni Infantino visitó también a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a quien le encargó un boleto conmemorativo para el partido de inauguración y una réplica de la Copa del Mundo.