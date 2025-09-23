La FIFA ha comenzado la cuenta regresiva para la esperada revelación de las mascotas que añadirán color a la Copa Mundial de 2026 organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Por medio de sus diferentes cuentas del Mundial, la FIFA dio una probadita de la inminente revelación de la mascotas con un enigmático video en el que se muestran tres jerseys que representan los colores princiales de los países anfitriones y el mensaje, "Las cosas buenas vienen de a tres".

Solo es cuestión de tiempo para que los millones de fanáticos en el mundo puedan conocer a los personajes que harán historia el próximo verano.

Cabe resaltar que el sorteo para el Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., capital de Estados Unidos, tal y como lo dio a conocer el presidente Donald Trump a inicios de septiembre acompañado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo lo podrás seguir totalmente en vivo por TUDN, con el mejor análisis y las voces autorizadas para detallar el seguimiento que tendrá la Selección Mexicana en esta nueva gesta y en lo que será la primera ocasión en que un país, en este caso México, sea por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo de la FIFA.

¿CUÁNTOS EQUIPOS CLASIFICAN AL MUNDIAL 2026?

Bajo el nuevo formato de la FIFA para la próxima Copa del Mundo, serán 48 selecciones las que compitan por el trofeo. Los únicos clasificados al momento son México, Estados Unidos y Canadá como naciones sede y ahora Japón, por lo que aún estarán en disputa 44 cupos.

Al ser más el número de competiciones para esta nueva edición, luego de la Fase de Grupos, la Fase Final comenzará con los Dieciseisavos de Final para dar paso luego a los Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.