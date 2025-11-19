A poco más de medio año para que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, van 42 selecciones nacionales clasificadas por medio de las eliminatorias por confederación más los tres países sedes que ganaron su boleto en automático.

A falta de seis cupos más para completar los 48 equipos participantes, los cuales se definirán vía Playoffs de la UEFA y Repechaje Intercontinental, en el segundo caso cuyos partidos tendrán como sede dos ciudades mexicanas, la FIFA reveló una imagen con los clasificados en estos instantes.

El máximo rector del futbol mundial colocó a las figuras o referentes de cada una de las selecciones en una imagen con los equipos clasificados en este momento, en el caso de la Selección Mexicana sorprendió que fuera Santiago Gimenez y no el goleador Raúl Jiménez.

FIFA ‘BORRA’ A CRISTIANO RONALDO DEL MUNDIAL 2026

No se trata de una suspensión o sanción para el astro lusitano de la Selección de Portugal y del Al-Nassr del futbol árab e, la manera en que lo ignoró fue no colocarlo en el cartel o imagen de las selecciones nacionales clasificadas hasta ahora, 42 en total.

Como referente del conjunto lusitano colocó a Bruno Fernandes y no a Cristiano Ronaldo, de quien se esperaba apareciera en esa imagen al igual que lo hace Lionel Messi, indiscutible de la Selección de Argentina, vigente campeona de la Copa del Mundo de la FIFA tras Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo se enfrenta a una posible sanción de tres partidos tras su expulsión frente a Irlanda por las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026; ya cumplió un juego en la última fecha cuando Portugal se midió ante Armenia. Si se confirman dos juegos más de sanción, se perderá los primeros dos juegos de Portugal en la Copa del Mundo de la FIFA.