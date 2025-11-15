"Lo de Cristiano fue más una reacción que una provocación. Una provocación que empezó desde el inicio del juego, en todas las jugadas en que Cristiano estaba en el área con los defesas, comenzó un día antes en la conferencia de prensa.

"Su reacción fue una respuesta a seguir jugando, otros futbolistas podrían sacar ventaja, tirarse al piso y pedir un penal. Así que no fue una conducta violenta, fue una reacción a una provocación. Vamos a intentar demostrar eso en el caso y prepararnos porque diría que sería muy injusto una sanción así (de tres juegos)", comentó en rueda de prensa.

Portugal se juega este domingo su clasificación directa al Mundial 2026 ante Armenia y no contará con su capitán Cristiano Ronaldo, quien aún espera la sanción completa por parte de la UEFA y la cual lo podría hasta dejar fuera del debut mundialista o el partido amistoso ante México en el Estadio Ciudad de México.

La Federación Portuguesa de Futbol prepara ya una apelación en favor de Cristiano Ronaldo para convencer al Comité de Disciplina de la UEFA que su jugador respondió a constantes provocaciones en forma de jalones y palabras ante las cuales su capitán solo se defendió.