    Mundial 2026

    Sanción injusta para Cristiano Ronaldo, opina entrenador de Portugal, Roberto Martínez

    El capitán de Portugal no jugará el domingo en el trascendental juego ante Armenia.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Contundente! DT de Portugal rompe silencio sobre peligrosa sanción a CR7

    Dos días después de la expulsión de Cristiano Ronaldo ante Irlanda durante las eliminatorias de cara al sorteo del Mundial 2026, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, rompió el silencio sobre la posible sanción de tres juegos.

    "Lo de Cristiano fue más una reacción que una provocación. Una provocación que empezó desde el inicio del juego, en todas las jugadas en que Cristiano estaba en el área con los defesas, comenzó un día antes en la conferencia de prensa.

    PUBLICIDAD

    "Su reacción fue una respuesta a seguir jugando, otros futbolistas podrían sacar ventaja, tirarse al piso y pedir un penal. Así que no fue una conducta violenta, fue una reacción a una provocación. Vamos a intentar demostrar eso en el caso y prepararnos porque diría que sería muy injusto una sanción así (de tres juegos)", comentó en rueda de prensa.

    Portugal se juega este domingo su clasificación directa al Mundial 2026 ante Armenia y no contará con su capitán Cristiano Ronaldo, quien aún espera la sanción completa por parte de la UEFA y la cual lo podría hasta dejar fuera del debut mundialista o el partido amistoso ante México en el Estadio Ciudad de México.

    La Federación Portuguesa de Futbol prepara ya una apelación en favor de Cristiano Ronaldo para convencer al Comité de Disciplina de la UEFA que su jugador respondió a constantes provocaciones en forma de jalones y palabras ante las cuales su capitán solo se defendió.

    Además buscan hacer responsable al entrenador Heimir Hallgrímsson por fomentar las provocaciones que llevaron a la agresión de CR7, pues como mencionó Roberto Martínez, el DT habría incitado indirectamente a los fanáticos y jugadores de crear un ambiente hostil contra el capitán portugués.

