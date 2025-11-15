La Selección de Estados Unidos recibió a su similar de Paraguay, en partido amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro fue de gran calibre, ambos propusieron durante los 90 minutos, pero al final el equipo que dirige Mauricio Pochettino se llevó el triunfo por 2-1, en el que Gio Reyna fue la figura del encuentro.

Apenas al minuto 4, Gio Reyna conectó de cabeza dentro del área para abrir el marcador, el remate poderoso fue imposible de detener para Orlando Gil.

Paraguay reaccionó rápido, una descolgada por la izquierda terminó con el centro que la defensa no pudo cortar, ahí apareció Alex Arce y empujó el esférico a las redes.

En la segunda mitad llegó el segundo para los locales, otra vez Gio Reyna fue el protagonista, el mediocampista del Borussia Dortmund hizo la jugada que dejó solo a Folarin Balogun que cerró la pinza.

Antes del pitazo final se encendieron los ánimos tras una disputa por el esférico entre Gustavo Gómez y Alex Freeman, ambas bancas se vaciaron y al final no pasó a mayores, todo quedó en empujones y una tarjeta roja para Omar Aldrete, jugador que estaba en la banca de los visitantes.

La escuadra de Estados Unidos se medirá a Uruguay el próximo martes 18 de noviembre, mismo día que Paraguay enfrentará a la Selección Mexicana.