Estadio Banorte abre registro en palcos para partidos en el Mundial 2026

El E stadio Banorte que será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, anunció que se abrió un registro para los dueños de palcos y plateas para tener su lugar en la magna justa.

Son cinco los partidos que albergará el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México durante la celebración de la justa) y, para ello, el recinto llegó a un acuerdo con FIFA para garantizar que los dueños de palcos y plateas tengan el acceso garantizado a estos compromisos.

PUBLICIDAD

Aunque como requisito, los dueños de palcos y plateas deberán cumplir con un registro, mismo que ya inició.

Para ello, se debe accesar al sitio https://estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026/ en donde, paso a paso, se explicará cómo completar el proceso.

Según se explica en un comunicado oficial, los dueños de palcos y plateas que no completen el registro, no tendrán su lugar garantizado para los partidos del Mundial 2026 que se lleven a cabo en el Estadio Banorte.