Video Exorbitantes precios de boletos para el Mundial 2026 en México

FIFA puso a la venta este jueves boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 que se tendrán en la sede de México y que corresponden a lo conocido como Hospitality.

Los juegos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tiene precios exorbitantes, aunque hubo tres encuentros que no están disponibles aún para el público, los de la Selección Mexicana.

Esos tres son los siguientes:





Partido de inauguración el 11 de junio en Estadio Banorte

Partido de Grupo A el 18 de junio en Estadio Akron

Partido de Grupo A el 24 de junio en Estadio Banorte.

El precio de los boletos oscila entre los 35 mil y hasta los 130 mil pesos mexicanos, es decir, desde los 1,845 a 6,900 dólares, para los fans que gusten comprar desde los Estados Unidos.

Todos los interesados deberán contar con tarjeta Visa para poder ser aplicables a comprar las entradas, que se destinarán mediante un sorteo en meses posteriores.

COSTO DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO EN HOSPITALITY



Tanto el Estadio Banorte en Ciudad de México, Estadio Akron en Guadalajara y Estadio BBVA en Guadalajara tendrán cuatro diferentes zonas de Hospitality en los distintos juegos a celebrarse.

Pitchside Lounge

Asientos ubicados a un costado de la línea de banda, servicio de Hospitalidad en todo momento, trato exclusivo, servicio de bebidas Premium, alta cocina, entretenimiento / Invitados de primer nivel, estacionamiento (sujeto a disponibilidad) y regalos Premium

Precios

Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final.

VIP

Asientos elevados en los laterales de los estadios, servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego, relación exclusiva, servicio de bebidas, alta cocina, entretenimiento, estacionamiento (sujeto a disponibilidad) y regalos Premium

Precios

Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona

CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona

Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final

CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final.

Trophy Lounge

Asientos de primer nivel en los laterales, servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido, refrigerio de bienvenida, relación compartida, servicio de bebidas, menú de autor, entretenimiento y experiencias, estacionamiento (sujeto a disponibilidad), regalo conmemorativo

Precios

Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona.

Champions Club

Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad, servicio de hospitalidad antes y después del partido, refrigerio de bienvenida, relación compartida, servicio de bebidas selectas, oferta gastronómica, entretenimiento, sin estacionamiento y regalo conmemorativo

Precios

CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona

Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona

Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final

CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final (Líder del Grupo A).

FIFA Pavillion

Asientos preferentes, servicio de hospitalidad antes y después del partido, bienvenida festiva, servicio de bebidas, comida callejera gourmet, entretenimiento y experiencias, sin estacionamiento y regalo conmemorativo

Precios

GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona

MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona - Juego de Dieciseisavos de Final.