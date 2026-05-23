Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Uzbekistán La selección de los Lobos Blancos tiene apenas 32 años de existencia tras separarse de la URSS.

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La selección de Uzbekistán será una de las selecciones debutantes en el Mundial 2026 y tiene poco historial en cuanto a su palmarés de títulos obtenidos.

Los Lobos Blancos como nación independiente existen desde 1994 cuando se afiliaron a la FIFA, ya que antes formó parte de la Unión Soviética, a pesar de que su federación se creó desde 1947.

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A la Confederación Asiática de Futbol se unió también en 1994 y apenas en 2015 fue aceptada en la Federación de Futbol de Asia Central.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE UZBEKISTÁN



La selección de Uzbekistán tiene ocho participaciones en la Copa Asiática desde 1996 hasta la fecha, donde la mejor posición fue un Cuarto Lugar en la edición de Qatar 2011.

A pesar de todo, los uzbekos pueden decir orgullosos que son campeones en tres competencias oficial diferentes, dos a nivel confederación y uno de regional.

Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 1 título: 1995

- 1 título: 1995 Juegos Asiáticos - 1 título: 1994

- 1 título: 1994 Copa de Naciones de la CAFA - 1 título: 2025