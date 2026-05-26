    Mundial 2026

    Uzbekistán viaja al Mundial 2026 en una aeronave decorada para la ocasión

    La aeronave es un Boeing 787 Dreamliner y el elemento principal de la decoración es el lobo blanco, el símbolo y mascota del representativo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Uzbekistán Airways presenta el avión que lleva a su selección al Mundial 2026

    Uzbekistán participará por primera vez en una Copa del Mundo y emprendió el vuelo rumbo al Mundial 2026 desde Tashkent la madrugada del martes con clase. En un Boeing 787 Dreamliner de Uzbekistán Airways decorado para la ocasión.

    La aerolínea lo adornó con especial dedicación para su selección nacional.

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    Y el elemento principal es el lobo blanco, símbolo y mascota oficial del representativo, que muestra su fuerza, coraje, unidad y deseo de victoria.

    El conjunto uzbeko, dirigido por Fabio Cannavaro, emprendió el camino rumbo a la ciudad de Nueva York en donde tendrá su última fase de preparación rumbo al Mundial 2026 en el citado avión que también muestra las frases "Go Uzbekistan" y "Olg'a, O'zbekiston".

    Para su preparación, el conjunto europeo disputará un par de encuentros. El primero de ellos ante Canadá el 1 de junio en Edmonton y el segundo el 8 de junio frente a Países Bajos el 8 de junio en Nueva York.

    Luego viajará a Atlanta, lugar de su campamento, para enfrentar sus juegos del Grupo K ante Portugal, Congo y Colombia.

    Video Cannavaro se adelanta y da a conocer la prelista de Uzbekistán para el Mundial
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