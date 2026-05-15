Uzbekistán 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Uzbekistán en la historia? La selección de los Lobos Blancos tiene en su figura actual a su máximo goleador de toda la historia.

Video Fabio Cannavaro y su debut con Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

La Selección de Uzbekistán que jugará su primera Copa del Mundo en el Mundial 2026, tiene una importante lista de máximos goleadores en su historia.

Durante muchos años, la lucha por ser el líder en esta estadística tuvo a varios jugadores en la pelea, hasta que llegó el hombre estelar a ser insuperable de momento.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE UZBEKISTÁN



Uzbekistán en su proceso de Eliminatoria en Asia al Mundial 2026 tuvo el cambio en el liderato como máximo goleador en la historia con Eldor Shomurodov que en junio de 2023 impuso nuevo récord.

Shomurodov, quien sigue activo y es la figura principal de los Lobos Blancos para la Copa del Mundo, sigue aumentando esa cifra partido a partido.

Eldor Shomurodov : 44 goles (en activo)

: 44 goles (en activo) Maxim Shatskikh : 34 goles

: 34 goles Mirjalol Qosimov : 31 goles

: 31 goles Alexander Geynrikh : 31 goles

: 31 goles Server Djeparov: 25 goles.

Con 30 años, se espera que Shomurodov puede dejar un cifra bastante alta y quizá, muy complicada de romper para las nuevas generaciones de futbolistas uzbekos.



GOLEADORES DE UZBEKISTÁN EN MUNDIALES