Mundial 2026 Por qué le dicen Los Lobos Blancos a la Selección de Uzbekistán: origen e historia del apodo El mote del cuadro uzbeko es procedente de la veneración de la mayoría de pueblos que conforman el país.

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La selección de Uzbekistán que jugará por primera vez una Copa del Mundo, tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Lobos Blancos.

Este sobrenombre no tiene una relación directa con la bandera o los colores habituales para los uzbekos, pero sí inició de una forma informal, que poco a poco se ha popularizado.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE UZBEKISTÁN



Uzbekistán y su apodo de Los Lobos Blancos viene de la palabra ' Oq boʻrilar' de su lengua oficial. Es allegado al cuadro nacional de futbol gracias a la veneración hacia este animal.

Esto data desde años antes de su independencia de la URSS, ya que los pueblos túrquicos, mayoría en el país, tienen adoración hacia el lobo.