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    Por qué le dicen Los Lobos Blancos a la Selección de Uzbekistán: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro uzbeko es procedente de la veneración de la mayoría de pueblos que conforman el país.

    Por:David Espinosa
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    Video Uzbekistán Airways presenta el avión que lleva a su selección al Mundial 2026

    La selección de Uzbekistán que jugará por primera vez una Copa del Mundo, tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Lobos Blancos.

    Este sobrenombre no tiene una relación directa con la bandera o los colores habituales para los uzbekos, pero sí inició de una forma informal, que poco a poco se ha popularizado.

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    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE UZBEKISTÁN


    Uzbekistán y su apodo de Los Lobos Blancos viene de la palabra ' Oq boʻrilar' de su lengua oficial. Es allegado al cuadro nacional de futbol gracias a la veneración hacia este animal.

    Esto data desde años antes de su independencia de la URSS, ya que los pueblos túrquicos, mayoría en el país, tienen adoración hacia el lobo.

    Si bien el animal nacional en Uzbekistán es el gato de las arenas de Turkestán, otros mencionan que es el pájaro kumho desde la mitología persa.

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