Mundial 2026 Selección de Uzbekistán: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Fabio Cannavaro dio su lista de 26 jugadores para dirigir la primera Copa del Mundo en la historia de Uzbekistán.

Video Fabio Cannavaro y su debut con Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

Uzbekistán se convirtió en la última selección en presentar su convocatoria final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que significará su debut en Copas del Mundo.

La lista de 26 de jugadores de la selección uzbeka, dirigira por el legendario defensa italiano Fabio Cannavaro, está encabezada por Abdukodir Khusanov, defensa del Manchester City.

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Uzbekistán jugará en México ante Colombia en el Estadio Ciudad de México el próximo 17 de junio, el cual será su primer partido en un Mundial. Posteriormente se enfrentará a Portugal en Houston y a Congo en Atlanta el próximo 23 y 27 de junio, respectivamente.

Convocatoria final de la Selección de Uzbekistán para el Mundial 2026

Porteros

Otkir Yusupov (Navbahor)

Botirali Ergashev (Neftchi)

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Defensas

Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

Jahongir O‘rozov (Dinamo)

Rustam Ashurmatov (Esteghlal/Irán)

Umar Eshmurodov (Nasaf)

Abdukodir Khusanov (Manchester City/Inglaterra)

Abdulla Abdullayev (Dibba/EAU)

Farrukh Sayfiyev (Neftchi)

Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Surkhon)

Mediocampistas

Sherzod Esanov (Bujará)

Odil Hamrobekov (Tractor/Irán)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Otabek Shukurov (Baniyas/EAU)

Jamshid Iskanderov (Neftchi)

Aziz Ganiev (Al Bataeh/EAU)

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Delanteros

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir/Turquía)

Jaloliddin Masharipov (Esteghlal/Irán)

Doston Hamdamov (Pakhtakor)

Oston Urunov (Persepolis/Irán)

Aziz Amonov (Dinamo)

Igor Sergeyev (Persepolis/Irán)

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir/Turquía)

Uzbekistán es una de las cuatro selecciones que debutarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Cabo Verde, Curazao y Jordania.

La selección uzbeka consiguió el boleto al Mundial 2026 tras finalizar en el segundo lugar de su grupo de las Eliminatorias asiáticas por detrás de Irán y sobre Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kirguistán y Corea del Norte.