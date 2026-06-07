    Mundial 2026

    Uzbekistán comenzará a escribir su historia en Mundiales

    El Mundial 2026 será la primera justa mundialista que disputen los Lobos Blancos.

    Por:
    Raúl Martínez
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    La selección de Uzbekistán logró por primera vez en su historia meterse a un Mundial de futbol luego de que en anteriores ocasiones se quedara muy cerca de conseguirlo.

    Los Lobos Blancos, como también son conocidos, disputaron su primera eliminatoria mundialista en 1998 luego de que en 1994 lograran su afiliación a la FIFA tras su independencia de la Unión Soviética.

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    Lo más cerca que han estado en clasificarse para un Mundial fue en las eliminatorias para Brasil 2014 al quedarse en la fase previa al play off intercontinental, y rumbo a Rusia 2018 luego que se quedaran a dos puntos de la justa mundialista.

    UZBEKISTÁN EN EL MUNDIAL 2026

    Uzbekistán se clasificó para la Copa del Mundo 2026 al ubicarse en el segundo sitio del grupo A de las eliminatorias de Asia de la mano del técnico Timur Kapadze que fue sustituido por Fabio Cannavaro y que con el italiano buscarán hacer historia en la justa mundialista

    El combinado uzbeko se ubica grupo K junto con Portugal, Colombia y una selección que saldrá del Play-off Intercontinental que se jugará en marzo.

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