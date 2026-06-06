    partido mexico vs. sudafrica

    Se pronostican lluvias y tormenta el día de la inauguración del Mundial 2026

    Se conoce ya el pronóstico del clima para la ceremonia y también para el primer duelo de la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Se pronostican lluvias y tormenta para el día de la inauguración y partido México vs. Sudáfrica del Mundial 2026

    Lluvias y hasta tormenta eléctrica se pronostican para el jueves 11 de junio del 2026 en la Ciudad de México, el día de la inauguración del Mundial 2026 y también del primer partido del torneo que enfrentará al Tri ante su similar de Sudáfrica.

    Así lo han publicado, los portales especializados en clima The Weather Channel y Meteored en información recogida por La Jornada.

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    Según la información se esperan l luvias desde la mañana de ese día y una tormenta a partir de las tres de la tarde que continuará a lo largo de la tarde-noche.

    En el Estadio Ciudad de México, las puertas del inmueble se abrirán a las 9 de la mañana y "ofrecerán diversas experiencias, como activaciones exclusivas, recompensas y entretenimiento previo al partido", según expica la FIFA.

    La esperada inauguración iniciará a las 11:30 am y finalmente el juego a la una de la tarde.

    Ese día no habrá clases en las escuelas de la SEP y se espera una afluencia de al menos 83 mil espectadores.

    En el operativo establecido para el encuentro se planea que se usen la menor cantidad de coches posible por lo que se ha informado que habrá autobuses eléctricos, rutas de transporte especial, taxis autorizados y tren ligero.

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