Mundial 2026 República Checa reconoce el desempeño de Guatemala en su amistoso Los futuros rivales de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 confiesan la razón por la que jugaron vs. los chapines.

Video Guatemala se gana el respeto de los jugadores de Chequia; esto dijeron

Después de llevarse una cómoda victoria 3-1 sobre Guatemala, el jugador de Chequia, Patrik Schick, se mostró sorprendido por el desempeño de los chapines y además reconoció que cometieron errores que ante México les podrían salir caros.

"Sabemos de nuestros errores, seguramente México será mejor que Guatemala, pero siendo honestos me sorprendió lo bien que estuvieron, seguramente si otorgamos estas oportunidades a México nos castigarán".

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Por su parte, Tomas Soucex confesó la razón por la que escogieron a Guatemala como sinodal para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se medirán a la Selección Mexicana.

" México es el favorito del grupo, por eso escogimos a Guatemala como oponente, sabíamos que iban a ser el equipo más similar a México y queríamos ver un estilo diferente de futbol".