República Checa reconoce el desempeño de Guatemala en su amistoso
Los futuros rivales de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 confiesan la razón por la que jugaron vs. los chapines.
Después de llevarse una cómoda victoria 3-1 sobre Guatemala, el jugador de Chequia, Patrik Schick, se mostró sorprendido por el desempeño de los chapines y además reconoció que cometieron errores que ante México les podrían salir caros.
"Sabemos de nuestros errores, seguramente México será mejor que Guatemala, pero siendo honestos me sorprendió lo bien que estuvieron, seguramente si otorgamos estas oportunidades a México nos castigarán".
Por su parte, Tomas Soucex confesó la razón por la que escogieron a Guatemala como sinodal para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se medirán a la Selección Mexicana.
" México es el favorito del grupo, por eso escogimos a Guatemala como oponente, sabíamos que iban a ser el equipo más similar a México y queríamos ver un estilo diferente de futbol".
República Checa estará volando este viernes 5 de junio a Dallas, Texas, para llegar a su campamento base de este Mundial que es en Mansfield, una ciudad que está a poca altitud y ahí permanecerán para después viajar a México, para enfrentar su primer duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Corea del Sur.