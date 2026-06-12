Mundial 2026 Miroslav Koubek ve a México como el rival a vencer en el Grupo A del Mundial El DT europeo sabe que el Tricolor tiene muchos factores a su favor en esta Copa del Mundo, por lo que los considera los favoritos en el sector.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Miroslav Koubek, de Chequia, se convierte en el técnico más longevo en Mundiales

El entrenador de Chequia, Miroslav Koubek, habló en conferencia al término de la presentación de su equipo en el Mundial 2026 en donde cayeron contra Corea del Sur por marcador de 2-1 en el Estadio Guadalajara, en donde advirtió que México será el rival a vencer en el Grupo A.

“Antes del torneo sabíamos que las condiciones para México serían excelentes, además estaba el tema de altitud. Quizás el partido ante México vaya a ser el más difícil, pero es obvio que son los favoritos”, declaró el timonel europeo.

PUBLICIDAD

Hay que recordar que Koubek hizo historia en las Copas del Mundo por convertirse en el entrenador más longevo de la historia debido a sus 74 años 9 meses y 10 días, en donde el récord le pertenecía a Otto Rehhagel, estratega de Grecia en Sudáfrica 2010, fue el que tenía este récord con 71 años, 10 meses y cuatro días.

Con la derrota ante los coreanos, Chequia quedó instalado en el tercer lugar del Grupo A por diferencia de goles, solo por encima de Sudáfrica que quedó en el cuarto lugar, por lo que es indispensable ganar su siguiente compromiso para mantener la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo se jugará el Chequia vs Sudáfrica del Mundial 2026?

El Grupo A de la Copa del Mundo regresará a la actividad nuevamente el próximo jueves 18 de junio cuando Chequia se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Atlanta con la misión de conseguir el triunfo que les permita aspirar a avanzar a la siguiente instancia.