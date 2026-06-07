Chequia 2026 Robin Hranác revela secreto de la selección de Chequia para partido ante México El futbolista habló en conferencia de prensa y tuvo palabras sobre el debut ante Corea del Sur.

Video Chequia revela secreto para no no sufrir la altura ante México

Robin Hranáč, defensa de la selección de Chequia, habló un poco de la preparación del partido ante México el siguiente 24 de junio en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el defensa del Hoffenheim de Alemania, reveló el secreto de cómo piensan combatir el tema de la altitud cuando lleguen a la Ciudad de México para el juego ante el Tri.

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"Nos hemos estado preparando para esto desde el inicio de nuestra concentración en Praga. Adaptamos algunos entrenamientos para aclimatarnos mejor. Confiamos en las indicaciones de nuestros entrenadores.

"Realizamos algunos entrenamientos en una sala climatizada y con cargas a una frecuencia cardíaca determinada. Esto fortalece nuestra resistencia a la altitud. No le tengo miedo, al contrario, me ilusiona este nuevo reto. Nos estamos preparando con responsabilidad. En el fútbol, lo que importa es la preparación mental. Creo que también podemos con esto".

La palabaras de Hranáč sobre Corea del Sur



El defensa dio sus impresiones acerca del Corea del Sur vs. Chequia, su primer partido en este Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara.

"Llevan mucho tiempo contando con jugadores ofensivos muy rápidos, peligrosos sobre todo en los contraataques. Pero nosotros también tenemos velocidad en defensa, la consideramos nuestra arma. Desde este punto de vista, podría ser un partido muy equilibrado. ¿La mayor arma de Corea del Sur? Sin duda, el delantero Son; todos lo conocemos muy bien, especialmente por su etapa anterior en el Tottenham".

Acerca de las altas temperaturas en Dallas, donde está el base de entrenamiento de Chequia, Hranáč

"Hace mucho calor, pero me gusta el calor. No estamos acostumbrados a estas condiciones en la República Checa, pero las condiciones en Estados Unidos nos ayudarán a adaptarnos mejor al clima de México. Notamos una mayor humedad; luego entras en una habitación donde, exagerando, hace menos quince grados... después, anhelo salir al calor.

"Con el calor, es importante seguir una rutina de hidratación; tenemos bebidas regeneradoras especiales. Quienes llevan más tiempo jugando saben cómo prepararse en este sentido. La hidratación es fundamental, no se limita solo al entrenamiento en sí. Es un proceso que dura todo el día".