Mundial 2026 DT de Chequia se rinde ante el Estadio Guadalajara: “Fabuloso, maravilloso” Chequia debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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El debut de Chequia en el Mundial 2026 será enfrentando a Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara, casa de las Chivas. Miroslav Koubek, entrenador de los europeos, llenó de elogios al recinto y aseguró que será un escenario perfecto.

“ Es un estadio fabuloso, maravilloso, no cabe esperar menos de un Mundial. Un césped perfecto, el juego será perfecto y si llueve será aún más perfecto, eso favorece al futbol”, declaró en conferencia de prensa.

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Chequia comparte el Grupo A con México, Corea del Sur y Sudáfrica, pero su presentación en la justa mundialista será este jueves 11 de junio enfrentando a los surcoreanos.

“ Son selecciones muy diferentes, cada una tiene sus propias armas y luego todo dependerá de la táctica”, agregó Koubek sobre el análisis de su sector en el Mundial 2026.

De igual manera consideró que el ambiente mundialista irá creciendo conforme pasen los días, pero hasta el momento va bien.

“ Siento esa tensión saludable, pienso que va a ir creciendo desde que estamos en México”, aseguró.

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Por otra parte sobre la participación de Son Heung-Min, reconoció que es toda una leyenda de Corea del Sur y seguramente será su principal amenaza, pero con la experiencia que tienen enfrentando a grandes jugadores, podrán lidiar con é.

“ Es un jugador de gran renombre en el futbol, toda una leyenda en Corea. La selección es un equipo que juega bien al ataque y esa es la gran amenaza, pero nosotros nos hemos enfrentado a grandes jugadores y podemos lidiar ante los delanteros de Corea”, sentenció.