    Mundial 2026

    ¡República Checa terminó caminando rumbo a su entrenamiento en Zapopan!

    La selección europea vivió un inesperado contratiempo antes de su debut mundialista.

    Por:
    Jahir Diaz
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    Video Autobús de República Checa se atasca y obliga al equipo a caminar en Zapopan

    El autobús oficial de la Selección de República Checa se quedó atascado en la entrada de su complejo de entrenamiento en Zapopan, provocando afectaciones viales en la zona durante casi una hora.

    Sin otra alternativa para llegar a la práctica, los futbolistas y el cuerpo técnico optaron por descender de la unidad y recorrer a pie los últimos metros hasta las instalaciones.

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    El hecho llamó la atención de aficionados y curiosos que se encontraban en los alrededores, mientras el equipo resolvía el inesperado contratiempo.

    A pesar del percance, el combinado checo pudo continuar con normalidad su preparación de cara a su debut en el torneo.

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