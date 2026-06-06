Chequia 2026 Por qué le dicen Národní tým a la Selección de Chequia: origen e historia del apodo El mote de la Selección de los checos es Národní tým, otorgado por sus aficionados para enfatizar el orgullo que sienten por su equipo.

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La Selección Nacional de Futbol de Chequia tiene el apodo de Národní tým, que literalmente se traduce como Selección Nacional. Este sobrenombre fue dado por medios locales y aficionados a manera de representar el orgullo y admiración hacia el equipo nacional.

Además, también se les conoce como Naši, que significa Nuestros Chicos, como un mote que acerca más el vínculo entre los jugadores y los aficionados a este deporte. En el ámbito internacional tienen el apodo de Leones Checos, o simplemente Leones, debido a su emblema nacional.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

La Selección de Chequia se conoce como Národní tým, cuya forma abreviada es Nároďák. Este mote ha sido utilizado por la prensa y los aficionados desde 1994, con el primer partido oficial de Chequia el 23 de febrero de ese año contra Turquía, ganando 1-4. Fue dado tras la disolución de Checoslovaquia en 1993. Národní tým o Nároďák significa Selección Nacional.

Los Leones, o Čeští lvi, fue un apodo ligado a los primeros años de independencia del país, debido a que el león está presente en su escudo de armas y en el escudo del uniforme de la Selección Nacional representando la fuerza y orgullo de Chequia.