Mundial 2026 Chequia tomará juego con Guatemala como referencia para enfrentar a México Los Checos se medirán ante la Selección Mexicana en el tercer encuentro del Grupo A del Mundial.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video República Chequia ve así a México en la Copa del Mundo

La Selección de Chequia ya se encuentra en New Jersey, sostuvo su segundo entrenamiento previo al duelo que sostendrán ante Guatemala antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la conferencia de prensa previa a este juego de preparación contra los Chapines, habló el mediocampista Tomás Soucek y tocó el tema de la similitud con el Tri.

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“Como preparación es un gran juego para nosotros, porque queremos estar lo mejor posible para la Copa del Mundo y creo que Guatemala es un buen equipo y lo podemos comparar con el tipo de jugadores de México y obviamente queremos concentrarnos primero en nosotros”.

Ladislav Krejčí se mostró en buenas condiciones este día en la práctica después de que venía arrastrando una lesión, al parecer se ha recuperado de ella. Patrik Schick, por su parte también estaría disponible para el torneo mundialista.

El próximo viernes, tras el partido ante Guatemala, la Selección de Chequia estará viajando a Texas, donde será su campamento base para la Copa del Mundo.