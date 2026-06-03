    Mundial 2026

    Chequia tomará juego con Guatemala como referencia para enfrentar a México

    Los Checos se medirán ante la Selección Mexicana en el tercer encuentro del Grupo A del Mundial.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video República Chequia ve así a México en la Copa del Mundo

    La Selección de Chequia ya se encuentra en New Jersey, sostuvo su segundo entrenamiento previo al duelo que sostendrán ante Guatemala antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    En la conferencia de prensa previa a este juego de preparación contra los Chapines, habló el mediocampista Tomás Soucek y tocó el tema de la similitud con el Tri.

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    “Como preparación es un gran juego para nosotros, porque queremos estar lo mejor posible para la Copa del Mundo y creo que Guatemala es un buen equipo y lo podemos comparar con el tipo de jugadores de México y obviamente queremos concentrarnos primero en nosotros”.

    Ladislav Krejčí se mostró en buenas condiciones este día en la práctica después de que venía arrastrando una lesión, al parecer se ha recuperado de ella. Patrik Schick, por su parte también estaría disponible para el torneo mundialista.

    El próximo viernes, tras el partido ante Guatemala, la Selección de Chequia estará viajando a Texas, donde será su campamento base para la Copa del Mundo.

    Chequia estará debutando ante la Selección de Corea del Sur el próximo 11 de junio en el Estadio Guadalajara, después se medirá con Sudáfrica y finalmente contra la Selección Mexicana.

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