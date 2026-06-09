Chequia 2026 ¡El calor ya les pega! Chequia enfrenta problemas de adaptación antes de su debut mundialista La selección de Chequia enfrenta dificultades para adaptarse a las altas temperaturas y humedad en Texas antes de su debut en la Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Enemigo íntimo | Chequia con problemas de adaptación por calor

La Selección de Chequia continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una preocupación inesperada: el clima de Texas.

El conjunto europeo instaló su campamento en Dallas, donde las temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados y una humedad superior al 70 por ciento han complicado su proceso de adaptación.

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Reportes cercanos al equipo señalan que algunos integrantes de la delegación no se han sentido cómodos con estas condiciones, muy distintas a las que suelen enfrentar en Europa. A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene su planificación y confía en llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

Chequia viajará a Guadalajara apenas un día antes de su debut otro aspecto que ha generado atención es la logística previa al debut mundialista. Chequia permanecerá entrenando en Dallas hasta el martes y viajará a Guadalajara el miércoles para realizar un único entrenamiento antes de enfrentar a Corea del Sur.

La decisión ha despertado dudas por el poco tiempo de adaptación que tendrá el equipo en la sede de su primer partido.

¿Cuándo juega Chequia contra Corea del Sur en el Mundial 2026?

La Selección de Chequia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Corea del Sur el 11 de julio en Guadalajara, dentro del Grupo F. Después de ese encuentro regresará a Dallas antes de viajar nuevamente para enfrentar a Sudáfrica en Atlanta.