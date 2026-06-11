La mejor actuación de la Selección de Chequia en una Copa Mundial FIFA
Los checos reaparecen en una Copa Mundial de la FIFA y en su haber suma dos subcampeonatos.
La Selección de Chequia finaliza una sequía y volverá a un Mundial después de 20 años; obtuvo su pase al ganarle en penales a Dinamarca en la final de los Playoffs de la UEFA.
Anteriormente, Chequia participó con el nombre de Checoslovaquia en las Copas Mundiales de la FIFA y torneos internacionales entre 1930 y 1994, y como República Checa de 1998 a 2014.
Este verano, los Leones Checos participarán en la justa futbolística más importante del mundo situados en el Grupo A, junto al local México, Sudáfrica y Corea del Sur.
LA MEJOR ACTUACIÓN DE CHEQUIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
La Selección de Chequia aún no conoce lo que es levantar la Copa del Mundo; sin embargo, han logrado el subcampeonato un par de veces como Checoslovaquia.
El primero de ellos, lo obtuvo en Italia 1934, perdiendo 2-1 ante el país local en la prórroga; en el segundo subcampeonato, Los Leones fueron derrotados por Brasil 3-1 en el Mundial de Chile 1962.
Las medallas de plata han sido su mejor actuación, puesto que en Alemania 2006, última Copa Mundial que jugó Chequia, no logró avanzar de fase de grupos.
- Participaciones en Mundiales: 10 (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: 2 (Italia 1934 y Chile 1962)
- Peor posición: 20 (Alemania 2006)