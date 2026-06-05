Chequia 2026 Chequia realiza viaje a Dallas para iniciar preparación en el Mundial 2026 El combinado europeo será el último rival de México en la ronda de Fase de Grupos.

Video Chequia, rival de México, viaja a Dallas para alistar la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección de Chequia realizó su viaje rumbo a Dallas, Estados Unidos, para alistar su campamento de preparación de cara a la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con el emotivo mensaje, "¡Los leones orgullosos vuelan después de 20 años al campeonato mundial!", el combinado checo dio el banderazo de salida en redes sociales tras concluir su gira de partidos amistosos.

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Chequia regresa a una Copa Mundial después de dos décadas de ausencia. Su última aparición fue en Alemania 2006 con el nombre de República Checa tras separarse de Eslovaquia.

En aquella ocasión derrotaron 3-2 a Estados Unidos, pero no lograron avanzar de fase de grupos al perder contra Ghana e Italia.

Este jueves, los europeos concluyeron su gira de partidos de preparación con la goleada de 3-1 sobre su similar de Guatemala para llegar con ánimos al debut mundialista ante la siempre peligrosa Corea del Sur en el Estadio Gudalajara el jueves 11 de junio, día de la inauguración.

La Selección de Chequia tiene su lugar en el Grupo A, donde disputará partidos contra Sudáfrica, República de Corea y, desde luego, México, país coanfitrión y ante el cual cerrarán la primera fase del torneo el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista de Chequia de 26 jugadores para el Mundial

El director técnico Miroslav Koubek decidió cortar a Pavel Bucha, Tomas Ladra, quien metió gol en el triunfo de hoy ant Kosovo, y Christophe Kabongo, por lo que la convocatoria de Chequia queda de la siguiente manera.

Nueve jugadores militan fuera de Chequia, la mayoría en Alemania; 10 futbolistas son del Slavia Praga, tres del Sparta Praga, tres del Viktoria Plzen y uno del Hradec Králové.

Entre los elementos que militan fuera del país, hay de Portugal, Países Bajos, Francia, Inglaterra y Alemania.