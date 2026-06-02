Mundial 2026 Por qué le dicen La Albirroja a la Selección de Paraguay: origen e historia del apodo El mote del cuadro de la Conmebol va de la mano con sus colores característicos de su bandera.

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La selección de Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de 16 años con su apodo característico a nivel mundial, La Albirroja.

Este sobrenombre por parte del cuadro de la Conmebol va relacionado completamente con los colores de su bandera: blanco, rojo y azul, aunque este último omitido en el mote.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY



El origen del apodo de la selección de Paraguay va de la mano con la combinación de dos de sus tres colores de la bandera, rojo y blanco, que dan el mote de La Albirroja.

No se tiene una fecha exacta cuando se impuso ese sobrenombre a los paraguayos, pero lo que sí se sabe es que desde 1921 usan ese uniforme que siempre se les ha caracterizado.