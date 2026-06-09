Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Paraguay en un Mundial FIFA De sus ocho apariciones el Copas del Mundo, la albirroja tuvo su mejor actuación durante la edición de Sudáfrica 2010.

Video Selección de Paraguay: Convocados en la lista para el Mundial 2026

La selección de Paraguay es de los viejos conocidos de los Mundiales de la FIFA, aunque no necesariamente de los que más participaciones ha tenido, ya que a pesar de que estuvo presente en la primera justa en Uruguay 1930, también ha faltado a muchas, principalmente por la zona en la que se elimina, la Conmebol.

Al estar insertados en una confederación donde se encuentran Brasil, que ha ido a todos los mundiales; Argentina, con 18 participaciones; y Uruguay, que lo ha logrado en 14 ocasiones, los paraguayos solamente han conseguido su ansiado boleto en 8 de 22 Mundiales que se han disputado.

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Para el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, Paraguay cumplirá con su novena participación en el torneo más importante de la FIFA, donde espera cumplir con su mejor actuación luego de ausentarse desde Sudáfrica 2010.

De estas participaciones de la Albirroja, sus mejores actuaciones las logró en México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, todas ellas en las que llegó a los Octavos de Final, en todas ellas sucumbiendo ante grandes selecciones como fue Inglaterra, Francia y Alemania respectivamente.

Sin embargo, cuando verdaderamente Paraguay sorprendió a más de uno, fue durante su última participación en una Copa del Mundo, la de Sudáfrica 2010, donde de la mano de Gerardo Martino, se impusieron como primer lugar de su grupo al empatar con Italia 1-1, que quedaría eliminada; vencer 2-0 a Eslovaquia y quedar 0-0 ante Nueva Zelanda.

Ya en los Octavos de Final, nuevamente prevaleció el empate sin goles ante la selección de Japón durante el tiempo reglamentario y los tiempos extra, para más adelante imponerse desde los 11 pasos 5-3 a los Nipones; finalmente su memorable participación culminó cuando sucumbieron 1-0 ante España en los Cuartos de Final, con un gol de David Villa a los 83 minutos.

PARTICIPACIONES DE PARAGUAY EN LOS MUNDIALES

De sus ocho participaciones anteriores al Mundial de 2026, así le ha ido a la Alborroja: