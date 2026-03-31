Paraguay 2026 Selección de Paraguay regresa a la Copa Mundial Tras perderse las últimas tres ediciones, la Selección de Paraguay vuelve a la Copa Mundial 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Albirroja disputará nuevamente una Copa del Mundo luego de su última participación en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final.

Después de ausentarse en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Paraguay selló su clasificación al terminar en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas.

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El regreso marca el cierre de un ciclo complicado y el inicio de una nueva etapa.

¿Quién es su DT?

Gustavo Alfaro asumió la dirección técnica en agosto de 2024 y cambió el rumbo del equipo.

Cuando tomó el cargo, Paraguay había sumado apenas cinco de 18 puntos posibles y estaba en zona de repechaje.

Alfaro reconstruyó la identidad competitiva del equipo alrededor de referentes como:

Gustavo Gómez

Antonio Sanabria

Miguel Almirón

El técnico dejó clara su ambición tras conseguir el boleto: competir y no solo participar.

Dónde seguir a Paraguay en el Mundial 2026

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El Grupo de Paraguay

En la fase de grupos del Mundial 2026, Paraguay integrará el Grupo D, donde enfrentará:

Estados Unidos en el Estadio Los Ángeles

en el Estadio Los Ángeles El ganador del cruce entre Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo en el Estadio Bahía de San Francisco

en el Estadio Bahía de San Francisco Australia también en el Estadio Bahía de San Francisco