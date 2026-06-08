Paraguay 2026 Paraguay fue despedida con emotivo mensaje en guaraní antes de viajar rumbo al Mundial 2026 Antes de que el combinado guaraní emprendiera su vuelo a Estados Unidos, tres operadoras de la torre de control emitieron mensajes emotivos hacia sus compatriotas.



Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video La emotiva despedida que le hicieron a Paraguay antes de volar al Mundial 2026

La selección de Paraguay emprendió este domingo su viaje a Estados Unidos para disputar su primer partido del Mundial 2026 ante el local y para ello llegaron al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción sin saber la sorpresa que recibirían.

Antes del despegue de su aeronave “November 866”, tres operadoras de la torre de control dedicaron unas palabras de despedida a ‘La Albirroja’, las cuales emocionaron a los tripulantes.

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Una de ellas agradeció al director técnico Gustavo Alfaro por hacer regresar al combinado sudamericano a una Copa del Mundo luego de varios años de ausencia.

“Muchachos, son nuestro mayor orgullo y el claro reflejo de lo que se consigue a base de puro esfuerzo. Para vos, profe Alfaro, gracias por devolvernos la ilusión después de tantos años, esperamos la copa en casa. ¡Vamos Paraguay!”.

El mensaje que emocionó a Paraguay rumbo al Mundial 2026

El mensaje que finalmente se viralizó fue el de otra de las operadoras, que utilizó tanto el español como el guaraní para transmitirlo con un lema al final que ha acompañado a la historia del país sudamericano a lo largo del tiempo.

“Dios los bendiga, ani pekyhyje (no tengan miedo), la raza paraguaya es vencer o morir”, finalizó la operadora, en un audio filtrado por ABC Color.