Paraguay 2026 Paraguay se despide de su afición con triunfo ante Guatemala en partido de preparación Julio Enciso sale en el carrito de las desgracias, en el partido de preparación entre Paraguay que doblega 2-0 a Guatemala.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La despedida de Paraguay ante su afición no fue lo que todos esperaban, a pesar del triunfo 4-0 sobre Guatemala en el Defensores del Chaco, ya que se encendieron los ‘focos rojos’ con la lesión de Julio Enciso, quien tuvo que abandonar el compromiso en el carrito de las desgracias.

En las imágenes se aprecia como el jugador guaraní se tira al césped con claras muestras de dolor, tras chocar con un rival, apenas al minuto 25 del primer tiempo. El jugador del Racing de Estrasburgo mostró dolor en el isquio derecho y atendido por el cuerpo médico de la Albirroja.

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E l marcador se abrió al minuto 17, desde los 11 pasos con tanto de el ‘Kaku’. El segundo tanto en los pies de Miguel Almirón, al minuto 42.