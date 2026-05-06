    Mundial 2026

    Paraguay en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de La Albirroja vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años sin clasificarse.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Paraguay logró clasificarse al Mundial 2026 en la sexta posición de las Eliminatorias de la Conmebol, para volver a una Copa del Mundo después de 16 años.

    La Albirroja que había fracaso en anteriores procesos mundialistas en un cambio generacional que le impedía competir como en otras ocasiones.

    PUBLICIDAD

    PARA

    GUAY

    EN MUNDIALES

    Más sobre Mundial 2026

    Selección de Paraguay regresa a la Copa Mundial
    1 mins

    Selección de Paraguay regresa a la Copa Mundial

    Selección Paraguay
    Fechas y horarios de los juegos de Paraguay en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Paraguay en el Mundial 2026

    Selección Paraguay


    Paraguay jugará su Copa del Mundo 9 en su historia y fue de las pioneras al estar en el primer Mundial en Uruguay 1930 al finalizar en la novena posición.

    La Albirroja luego estuvo en Brasil 1950 y Suecia 1958, pero no se clasificó hasta México 1986 y luego hiló Mundiales desde Francia 1998 y hasta Sudáfrica que había sido su última participación y la mejor actuación en su historia.

    • Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 8°, Cuartos de Final en Sudáfrica 2010.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    PARA

    GUAY

    EN MUNDIALES


    En sus 8 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Paraguay, se ubica en el puesto 25 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de La Albirroja en Mundiales es de 27 partidos con saldo de 7 triunfos, 10 empates y 10 derrotas. Con 30 goles anotados, 38 goles recibidos y efectividad del 38.27%.

    ENTRENADOR DE PARA

    GUAY


    Gustavo Alfaro llegó como emergente en la selección de Paraguay tras los ceses de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero para regresar a esta selección a un Mundial tras 16 años, con el último boleto directo en Conmebol.

    Alfaro nació en Argentina y ya sabe lo que es estar en un Mundial, al estar al frente de Ecuador en Qatar 2022. El técnico de 63 años renunció a Costa Rica para tomar a La Albirroja en menos de una semana. Quizá pocos recuerden, pero el estratega estaba al frente de Arsenal de Sarandí que ganó el título de la Copa Sudamericana ante el América de la Liga MX.

    Relacionados:
    Mundial 2026Paraguay 2026Gustavo AlfaroEquipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX