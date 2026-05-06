Mundial 2026 Paraguay en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Albirroja vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años sin clasificarse.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Paraguay logró clasificarse al Mundial 2026 en la sexta posición de las Eliminatorias de la Conmebol, para volver a una Copa del Mundo después de 16 años.

La Albirroja que había fracaso en anteriores procesos mundialistas en un cambio generacional que le impedía competir como en otras ocasiones.

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PARA

GUAY

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Paraguay jugará su Copa del Mundo 9 en su historia y fue de las pioneras al estar en el primer Mundial en Uruguay 1930 al finalizar en la novena posición.

La Albirroja luego estuvo en Brasil 1950 y Suecia 1958, pero no se clasificó hasta México 1986 y luego hiló Mundiales desde Francia 1998 y hasta Sudáfrica que había sido su última participación y la mejor actuación en su historia.

Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 8°, Cuartos de Final en Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

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En sus 8 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Paraguay, se ubica en el puesto 25 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de La Albirroja en Mundiales es de 27 partidos con saldo de 7 triunfos, 10 empates y 10 derrotas. Con 30 goles anotados, 38 goles recibidos y efectividad del 38.27%.

ENTRENADOR DE PARA

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Gustavo Alfaro llegó como emergente en la selección de Paraguay tras los ceses de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero para regresar a esta selección a un Mundial tras 16 años, con el último boleto directo en Conmebol.