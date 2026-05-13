Paraguay 2026 Solo dos jugadores de Liga MX aparecen en prelista de Paraguay Será el 1 de junio cuando el entrenador Gustavo Alfaro anuncie a su lista oficial para afrontar la Copa Mundial FIFA 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El entrenador Gustavo Alfaro dio a conocer su lista de 55 jugadores que conforman la preselección de Selección de Paraguay rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde solo figuran dos elementos de la Liga MX.

El combinado guaraní regresa a la máxima vitrina del futbol mundial por primera vez desde Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, donde llegó hasta los Cuartos de Final. Ahora, con una nueva generación de futbolistas, existe la ilusión de ser un equipo protagonista.

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¿Qué jugadores de Liga MX fueron considerados por Paraguay?

Entre los 55 paraguayos seleccionados, solo hay dos que militan actualmente en la Liga MX; se trata de Robert Morales, delantero de Pumas y Diego González, mediocampista de Atlas, quienes todavía mantienen la esperanza de formar parte de la lista definitiva para la justa mundialista de 2026.

¿Cómo llegan Robert Morales y Diego González?

El caso de Morales resulta uno de los más destacados, pues el atacante universitario logró consolidarse como una pieza importante dentro del esquema auriazul durante el Clausura 2026.

Sus actuaciones y capacidad ofensiva le permitieron mantenerse en el radar de la Albirroja, que busca regresar a los primeros planos internacionales bajo el mando de Alfaro.

Por su parte, González ha tenido un crecimiento importante con Atlas, convirtiéndose en uno de los paraguayos jóvenes con mayor proyección dentro de la Liga MX. El mediocampista rojinegro recibió el voto de confianza de Alfaro y buscará aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar definitivo.

¿Cuándo debutará Paraguay en la Copa del Mundo?

La lista definitiva de Paraguay se conocerá el 1 de junio. El equipo paraguayo quedó ubicado en el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. Su primer choque será ante el conjunto estadounidense el 12 de junio.

La lista completa de los 55 reservados

Arqueros:

Gastón Olveira (Olimpia)

Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño)

Orlando Gill (San Lorenzo)

Carlos Coronel (Sao Paulo)

Juan Espínola (Barracas Central)

Santiago Rojas (Nacional de Paraguay).

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Defensas:

Juan Cáceres (Dinamo de Moscú)

Alan Núñez (Nacional de Paraguay)

Alan Benítez (Libertad)

Alcides Benítez (Belgrano)

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Alexandro Maidana (Talleres)

Agustín Sández (Rosario Central)

Blas Riveros (Cerro Porteño)

Diego León (Manchester United)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Fabián Balbuena (Gremio)

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Saúl Salcedo (Newell’s)

Omar Alderete (Sunderland)

José Canale (Lanús)

Mateo Gamarra (Olimpia)

Ronaldo Dejesús (Lanús)

Mediocampistas

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Diego Gómez (Brighton)

Lucas Romero (Universidad de Chile)

Álvaro Campuzano (Libertad)

Robert Piris da Motta (Cerro Porteño)

Matías Galarza (Atlanta United)

Damián Bobadilla (San Pablo)

Braian Ojeda (Orlando City)

Matías Villasanti (Gremio)

Mauricio (Palmeiras)

Diego González (Atlas)

Hugo Cuenca (Burgos)

Enso González (Wolverhampton)

Rodney Redes (Liga de Quito)

Delanteros