Paraguay 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Paraguay en la historia? La selección de La Albirroja no tiene a ningún jugador en activo dentro su lista de máximos goleadores.

Video Robert Morales y Diego González son los únicos de la Liga MX considerados por Gustavo Alfaro

La Selección de Paraguay vuelve a una Copa del Mundo de cara al Mundial 2026 con una lista de máximos goleadores comandada por Roque Santa Cruz.

La Albirroja tuvo dos grandes delanteros en su historia que coincidieron por algunos años juntos en el ataque con Roque Santa Cruz y José Saturnino Cardozo.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY



Roque Santa Cruz superó la marca de José Saturnino Cardozo el 8 de junio de 2013 en un Paraguay vs. Chile de las Eliminatorias de la Conmebol al Mundial Brasil 2014.

Cardozo había establecido su récord en mayo de 2006, esto en un amistoso ante Dinamarca previo a la Copa del Mundo a la cual no asistió en Alemania 2006.

Roque Santa Cruz : 31 goles

: 31 goles José Saturnino Cardozo : 25 goles

: 25 goles Cristian Riveros : 16 goles

: 16 goles Saturnino Arrúa : 13 goles

: 13 goles Julio César Romero : 13 goles

: 13 goles Nelson Haedo Valdez: 13 goles

De cara al Mundial 2026, no existe jugador alguno que sea convocado en la Albirroja dentro del Top 10 de máximos goleadores.



GOLEADORES DE PARAGUAY EN MUNDIALES



La selección de Paraguay jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.