    Paraguay 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Paraguay en la historia?

    La selección de La Albirroja no tiene a ningún jugador en activo dentro su lista de máximos goleadores.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Paraguay vuelve a una Copa del Mundo de cara al Mundial 2026 con una lista de máximos goleadores comandada por Roque Santa Cruz.

    La Albirroja tuvo dos grandes delanteros en su historia que coincidieron por algunos años juntos en el ataque con Roque Santa Cruz y José Saturnino Cardozo.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY


    Roque Santa Cruz superó la marca de José Saturnino Cardozo el 8 de junio de 2013 en un Paraguay vs. Chile de las Eliminatorias de la Conmebol al Mundial Brasil 2014.

    Cardozo había establecido su récord en mayo de 2006, esto en un amistoso ante Dinamarca previo a la Copa del Mundo a la cual no asistió en Alemania 2006.

    • Roque Santa Cruz: 31 goles
    • José Saturnino Cardozo: 25 goles
    • Cristian Riveros: 16 goles
    • Saturnino Arrúa: 13 goles
    • Julio César Romero: 13 goles
    • Nelson Haedo Valdez: 13 goles

    De cara al Mundial 2026, no existe jugador alguno que sea convocado en la Albirroja dentro del Top 10 de máximos goleadores.

    GOLEADORES DE PARAGUAY EN MUNDIALES


    La selección de Paraguay jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Nelson Cuevas: 3 goles
    • Juan Agüero: 2 goles
    • Florencio Amarilla: 2 goles
    • Roberto Cabañas: 2 goles
    • José Parodi: 2 goles.
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