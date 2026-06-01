    Mundial 2026

    Selección de país: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro vuelve a la competencia de la FIFA tras 16 años de ausencia.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Selección de Paraguay: Convocados en la lista para el Mundial 2026

    Paraguay ya tiene a sus 26 futbolistas para el Mundial 2026. Gustavo Alfaro, el director técnico del equipo, dio a conocer su lista este lunes por la mañana.

    En ella destaca el hecho de que ningún futbolista que milita en México fue convocado en la relación final. Esto después de que Roberto Morales, de Pumas, y Diego González, de Atlas, aparecieran en la prelista de 55 jugadores.

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    En cambio hay tres elementos de la MLS en ella: Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City) y Miguel Almirón (Atlanta United).

    En la relación solo aparecen tres jugadores que militan en su liga local y el resto están esparcidos por el futbol del mundo. Siete en Brasil, seis en Argentina, tres en Estados Unidos, tres en Inglaterra, y uno tanto en Francia como en Italia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

    Lista de jugadores de Paraguay para el Mundial 2026:

    Porteros: Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia), Roberto Fernández (Cerro Porteño).

    Defensas: Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres).

    Medios: Diego Gómez (Brighton), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps).

    Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino), Ramón sosa (Palmeiras).

    Video Robert Morales y Diego González son los únicos de la Liga MX considerados por Gustavo Alfaro
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