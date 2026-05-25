Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Paraguay La Albirroja tiene casi 50 años sin poder levantar un título y vuelve a una Copa del Mundo.

Video Robert Morales y Diego González son los únicos de la Liga MX considerados por Gustavo Alfaro

La selección de Paraguay tiene su historial en la Copa del Mundo a la que se clasificó para el Mundial 2026 sin tener mucho palmarés de títulos en sus vitrinas.

La Albirroja es la cuarta más ganadora en la historia de la Copa América, en que ocho de las 10 selecciones de la Conmebol se han alzado con el título alguna vez.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE PARAGUAY



La selección de Paraguay no sabe lo que es alzar un título desde 1979 que ganó la segunda y su última Copa América de su historia. Lo más cercano que estuvo de repetir fue en 2011 al perder la Final en la edición de Argentina ante Uruguay.

Su siguiente mejor actuación fue en la Copa América Chile 2015 en donde finalizó en el Cuarto Lugar.

Copa América - 2 títulos: 1953 y 1979.