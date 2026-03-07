Panamá 2026 Fechas y horarios de los juegos de Panamá en el Mundial 2026 Panamá disputará su segunda Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo L rumbo al Mundial 2026.

La selección canalera aseguró su clasificación tras vencer 3-0 a El Salvador en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf, resultado que le permitió finalizar en el primer lugar del Grupo A y sellar su regreso al torneo mundial.

Después de ocho años de ausencia, el equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará competir con mayor solidez y aprovechar la experiencia adquirida desde su debut en Rusia 2018.

Panamá y su desafío en el Grupo L

El conjunto panameño comparte grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana. Aunque parte como uno de los equipos con menor cartel del grupo, intentará aprovechar cada oportunidad para sumar puntos.

En el plantel destaca Amir Murillo, lateral del Olympique de Marsella, acompañado por referentes como Aníbal Godoy y Alberto Quintero, quienes aportan experiencia internacional.

Panamá en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos

La participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, que contará con la transmisión de los 104 partidos del torneo.

Calendario completo de Panamá en la fase de grupos

Panamá disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

● Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026