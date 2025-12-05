Video ¡Así quedo el Grupo de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026!

El Sorteo del Mundial 2026 arrojó una suerte muy complicada para Panamá, el único equipo centroamericano en la máxima justa mundialista.

Los 'Canaleros' quedaron emparejados en el Grupo L, uno de los pelotones candidatos a ser nombrados como 'Grupo de la Muerte' en esta competición después de la celebración del sorteo en Washington.

PUBLICIDAD

El director técnico Thomas Christiansen y sus pupilos tendrán en Toronto, Dallas, Boston, Philadelphia y Nueva York las sedes para tratar de obtener el milagro ante tres rivales bastante complicados para el conjunto de la Concacaf, que juega su segundo Mundial.

La otra forma de ver el vaso, medio lleno o medio vacío, la tiene Inglaterra. Los 'Tres Leones' son los favoritos para avanzar de ronda, al menos en el papel. El pelotón lo completa la próxima gran potencia en el planeta futbolístico, como lo es Croacia, además de un recurrente ya en el continente negro, Ghana.

¿CUÁL ES EL GRUPO QUE LE TOCÓ A PANAMÁ E INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026?



Panamá, único centroamericano en competir en el Mundial 2026, iniciará su andar en la magna justa de 2026 ante Ghana, después se medirá a Croacia y cerrará la Fase de Grupos contra Inglaterra.