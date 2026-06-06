Mundial 2026 Panamá y Bosnia Herzegovina empatan en último amistoso antes del Mundial 2026 Ambas selecciones concluyeron sus juegos amistosos y se alista para la Copa del Mundo.

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Las selecciones de Panamá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1 en su último partido de preparación de cara a sus respectivos debuts en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Los europeos se adelantaron para abrir el marcador al minuto 24 gracias a Nikola Katic, quien remató un centro de Dedic para empujar el balón al fondo de la red y clavar el 0-1 de la tarde.

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Pero antes de la conclusión del primer tiempo, Jiovany Ramos empató el encuentro gracias a un balón suelto en el área y el descuido de la defensa bosnia.

Panamá lució mejor en todo el segundo tiempo, pero el dominio no se tradujo en el marcador y ambas selecciones sellaron el empate a un gol por bando.

Bosnia y Herzegovina se encuentran en el Grupo B con el anfitrión Canadá, ante el cual debutará el viernes 12 de junio; Suiza y Catar completan la fase de grupos para los bosnios en el Mundial 2026.

Por su parte, Panamá está en el Grupo L junto a Ghana, su rival del debut el miércoles 17 de junio, y las potencias europeas Crocia e Inglaterra.

Calendario completo de Panamá en la fase de grupos

Panamá disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.