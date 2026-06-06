    Mundial 2026

    Panamá y Bosnia Herzegovina empatan en último amistoso antes del Mundial 2026

    Ambas selecciones concluyeron sus juegos amistosos y se alista para la Copa del Mundo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡No se resisten! El gesto de los jugadores de Panamá al ver a Neymar

    Las selecciones de Panamá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1 en su último partido de preparación de cara a sus respectivos debuts en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    Los europeos se adelantaron para abrir el marcador al minuto 24 gracias a Nikola Katic, quien remató un centro de Dedic para empujar el balón al fondo de la red y clavar el 0-1 de la tarde.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Por qué le dicen Los Canaleros a la Selección de Panamá: origen e historia del apodo
    1 mins

    Por qué le dicen Los Canaleros a la Selección de Panamá: origen e historia del apodo

    Selección Panamá
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Panamá
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Panamá

    Selección Panamá
    Selección de Panamá se toma foto oficial del Mundial en el canal
    1 mins

    Selección de Panamá se toma foto oficial del Mundial en el canal

    Selección Panamá
    Carrasquilla rompe el silencio tras lesionarse en la Final de Liga MX con Pumas
    2 mins

    Carrasquilla rompe el silencio tras lesionarse en la Final de Liga MX con Pumas

    Selección Panamá
    Selección de Panamá: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de Panamá: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Selección Panamá
    Coco Carrasquilla tiene altas posibilidades de jugar el Mundial 2026 con Panamá
    1 mins

    Coco Carrasquilla tiene altas posibilidades de jugar el Mundial 2026 con Panamá

    Selección Panamá
    Carrasquilla sale lesionado de la Final y preocupa a Panamá rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Carrasquilla sale lesionado de la Final y preocupa a Panamá rumbo al Mundial 2026

    Selección Panamá
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Panamá en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Panamá en la historia?

    Selección Panamá
    Panamá en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    1 mins

    Panamá en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Selección Panamá
    Adalberto Carrasquilla afronta con ilusión su primera Copa Mundial
    2 mins

    Adalberto Carrasquilla afronta con ilusión su primera Copa Mundial

    Selección Panamá

    Pero antes de la conclusión del primer tiempo, Jiovany Ramos empató el encuentro gracias a un balón suelto en el área y el descuido de la defensa bosnia.

    Panamá lució mejor en todo el segundo tiempo, pero el dominio no se tradujo en el marcador y ambas selecciones sellaron el empate a un gol por bando.

    Bosnia y Herzegovina se encuentran en el Grupo B con el anfitrión Canadá, ante el cual debutará el viernes 12 de junio; Suiza y Catar completan la fase de grupos para los bosnios en el Mundial 2026.

    Por su parte, Panamá está en el Grupo L junto a Ghana, su rival del debut el miércoles 17 de junio, y las potencias europeas Crocia e Inglaterra.

    Calendario completo de Panamá en la fase de grupos

    Panamá disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

    • Miércoles 17 de junio de 2026
    • Ghana vs. Panamá en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET
    • Martes 23 de junio de 2026
    • Panamá vs. Croacia en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET
    • Sábado 27 de junio de 2026
    • Panamá vs. Inglaterra en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 15:00 MX y 17:00 ET
    Relacionados:
    Mundial 2026Panamá 2026Bosnia y Herzegovina 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX