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    Por qué le dicen Los Canaleros a la Selección de Panamá: origen e historia del apodo

    El mote del equipo panameño tiene relación directa con el canal de navegación icónico que hay en su país.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Panamá jugará su segundo Copa del Mundo de su historia en el Mundial 2026, de la mano de su apodo característico a nivel mundial, Los Canaleros.

    Este sobrenombre del cuadro centroamericano tiene relación directa con el país y con una de las obras icónicas de la ingeniera mundial de todos los tiempos.

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    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ


    El apodo de la selección de Panamá, Los Canaleros, es la relación total al Canal de Panamá, una vía de navegación que une el mar Caribe con el océano Pacífico de 82 km. de longitud.

    Si bien no fue una construcción del país latinoamericano, si no de Estados Unidos, los centroamericanos tienen el control del mismo desde 1999, por lo que es todo suyo en la actualidad.

    El término fue arropado por los panameños y por toda la prensa a nivel internacional desde hace varios años, aunque hay otro mote que ha ganada popularidad en la época reciente.

    A Panamá también le gusta que le llamen La Marea Roja, esto por el color rojo de su uniforme y el que sus aficionados llenen sus estadios con su playera de esa tono para apoyar a la selección nacional en partidos de local o visitante.

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