Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Panamá en un Mundial FIFA El cuadro canalero cumplirá con su segunda participación en su historia en los Mundiales de la FIFA y así les fue en su debut.

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Para el Mundial de 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, se contará con la presencia de una selección que en los últimos años ha mejorado considerablemente su calidad futbolística, la de Panamá, que cumplirá con su segunda participación.

Para el cuadro canalero no ha sido fácil clasificarse a los Mundiales, tomando en cuenta que en la Concacaf tiene rivales de alta jerarquía y experiencia, como México y Estados Unidos, que raramente ceden los primeros lugares y terminan por llevarse los boletos, dejando una encarnizada lucha entre el resto de los participantes como Costa Rica, Honduras, Canadá y Jamaica, entre otros.

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Precisamente, para su primera participación en Copas del Mundo, Panamá dejó fuera, entre otros, a uno de los llamados Grandes del área, el cuadro de las barras y las estrellas, para lograr su pase al Mundial de Rusia 2018 a lado de la Selección Mexicana y Costa Rica, luego de adjudicarse el tercer sitio de la competencia.

Sin embargo, su estancia en tierras rusas fue breve, ya que no pasaron de la Fase de Grupos, donde perdieron en su debut 3-0 ante Bélgica; fueron goleados 6-1 por Inglaterra en su segundo compromiso, donde Felipe Baloy hizo el primer gol en la historia de los panameños en Mundiales; y cerraron su ciclo con una nueva derrota, en esta ocasión 2-1 ante Túnez, en un encuentro en el que comenzaron ganando, pero no lograron mantener la ventaja.

Para Qatar 2022 los canaleros no lograron clasificarse, sin embargo, para el Mundial 2026 estarán de vuelta luego de demostrar su poderío en el área al llegar a la final de la Copa Oro de la Concacaf 2023 y a la final de la Liga de Naciones 2024, lo que los deja como uno de los rivales más fuertes de la Concacaf.