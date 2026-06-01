Mundial 2026 Por qué le dicen All Whites a la Selección de Nueva Zelanda: origen e historia del apodo El mote del conjunto de Oceanía data desde hace más de 40 años con su primera participación en una Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La selección de Nueva Zelanda se clasificó a la Copa Mundial 2026 y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, All Whites.

Este sobrenombre no tiene ninguna relación con la bandera ni con ningún símbolo nacional, si no que va por otro lado muy curioso.

PUBLICIDAD

Tampoco tiene que ver con el escudo que es un helecho plateado y que es característico de otros conjuntos deportivos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ARABIA SAUDITA



La selección de Nueva Zelanda es conocida en el mundo del futbol como All Whites desde que jugó las Eliminatorias rumbo al Mundial España 1982.

Esto se debe a su uniforme, completamente en color blanco, como tradición a lo que manejaba el equipo de rugby, conocido como All Blacks por la misma razón.