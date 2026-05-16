    Nueva Zelanda 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Nueva Zelanda en la historia?

    La selección de Los All Whites tiene a una figura actual como su máximo anotador de todos los tiempos.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Nueva Zelanda estará en el Mundial 2026 y Chris Wood, máximo goleador de su país buscará ampliar su cuota de goles.

    Los All Whites participarán en su tercera Copa del Mundo en su historia, donde buscarán que su actual figura por fin pueda anotar en este torneo.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE NUEVA ZELANDA


    Chris Wood es el máximo goleador de Nueva Zelanda, cifra que consiguió al desbancar a Vaughan Coveny en un partido de Eliminatoria de Oceanía ante Fiyi en marzo de 2002.

    Wood hizo doblete para llegar a 30 goles y a partir de ahí ha aumentado esa cifra hasta la que tiene al día de hoy, con 45 goles.

    • Chris Wood: 45 goles (en activo)
    • Vaughan Coveny: 29 goles
    • Shane Smeltz: 24 goles
    • Steve Sumner: 22 goles
    • Brian Turner: 21 goles.

    De cara al Mundial 2026, no existe otro jugador más que Chris Wood para seguir en lo más alto de esta tabla de goleadores histórica.

    GOLEADORES DE NUEVA ZELANDA EN MUNDIALES


    La selección de Nueva Zelanda jugará apenas su tercera Copa del Mundo en el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Winston Reid: 1 gol
    • Shane Smeltz: 1 gol
    • Steve Sumner: 1 gol
    • Steve Wooddin: 1 gol
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