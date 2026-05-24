    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Nueva Zelanda

    La selección de los All Whites tenía al competidor más directo en Australia en Oceanía hasta que se fue.

    Por:David Espinosa
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    Video Nueva Zelanda anuncia su lista para el Mundial 2026

    La selección de Nueva Zelanda logró por segunda vez clasificar de forma directa a una Copa del Mundo con su presencia en el Mundial 2026.

    El palmarés en cuanto a títulos por parte los All Whites no es tan amplio como se pudiera imaginar en una confederación como la de Oceania.

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    Sin embargo, sí puede presumir que es la máxima ganadora de su torneo continental ante la salida de Australia en 2006 a Asia

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE NUEVA ZELANDA


    La selección de Nueva Zelanda es la mandamás en la Copa de las Naciones de la OFC al ser la selección con más títulos en un certamen que tiene apenas 11 ediciones.

    • Copa de las Naciones de la OFC - 6 títulos: 1973, 1998, 2002, 2008, 2016 y 2024.

    Nueva Zelanda estará en su tercera Copa del Mundo y regresa a la escena para el Mundial 2026 después de 16 años sin poder clasificarse.

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