    Tim Payne

    Tim Payne responde en español al apoyo tras hacerse viral rumbo al Mundial 2026

    Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, ya supera los 962 mil seguidores en su cuenta de Instagram tras hacerse viral en apenas unas horas.

    Por:
    José Moreno
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    Video Tim Payne, el jugador menos conocido que es viral previo al Mundial 2026

    La historia de Tim Payne se ha convertido en una de las más inesperadas y virales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El futbolista de Nueva Zelanda utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y cariño que ha recibido en los últimos días por parte de aficionados de distintas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica.

    El defensor neozelandés sorprendió con un mensaje en español, idioma que aseguró continúa practicando mediante la aplicación Duolingo, detalle que rápidamente generó aún más simpatía entre los usuarios.

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    ¿Cómo se disparó la popularidad de Tim Payne en redes sociales?

    La popularidad de Payne explotó de manera inesperada luego de distintos contenidos virales relacionados con su presencia en redes sociales y su clasificación con Nueva Zelanda al Mundial.

    El creador de contenido Valen Scarsini (@elscarso) realizó una investigación para encontrar al jugador que disputará el Mundial 2026 con menos seguidores en Instagram.

    ¿Qué dijo Tim Payne en sus redes sociales?

    Payne promediaba apenas poco más de 4 mil seguidores y cerca de 200 “likes” por publicación, pero tras hacerse viral el video del creador de contenido, el defensa superó los 962 mil seguidores hasta la redacción de esta nota.

    “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, afirmó con un español perfectamente entendible.

    “Solo quería decir muchas gracias, primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el amor de ustedes desde distintas partes del mundo. Muchas gracias”, expresó Payne.

    El caso de Tim Payne refleja cómo el Mundial de 2026 ya comienza a generar historias diferentes fuera de la cancha, convirtiendo a jugadores poco mediáticos en auténticos fenómenos virales.

    Video Tim Payne, más viral que varios jugadores de México en el Mundial 2026
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