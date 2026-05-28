Mundial 2026 Jugadores de México que son superados por Tim Payne, el futbolista más viral del Mundial 2026 El defensa de Nueva Zelanda pasó de ser el jugador 'menos conocido' al más viral de cara a la Copa del Mundo.

Video Tim Payne, más viral que varios jugadores de México en el Mundial 2026

Tim Payne, defensa de la Selección de Nueva Zelanda, pasó de ser el jugador ‘menos conocido’ a ser el más viral del Mundial 2026 a 14 días de que arranque el torneo veraniego.

El futbolista de 32 años, que milita en el Wellington Phoenix de la liga local, es tendencia en redes sociales luego de que el creador de contenido Valen Scarsini (@elscarso) hiciera una investigación para encontrar al jugador, que disputará el Mundial 2026, con menos seguidores en Instagram.

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Tim Payne tenía poco más de 4 mil followers y sus fotos apenas tenían 200 likes, pero tras hacerse viral el video del creador de contenido, el defensa de Nueva Zelanda alcanzó los 760 mil seguidores este jueves 28 de mayo, aunque la cifra va en aumento.

En cuestión de horas, Payne ya superó a varios jugadores de la Selección Mexicana que se perfilan a jugar la Copa del Mundo como Luis Chávez, César Huerta, ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, César Montes, Carlos Acevedo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Obed Vargas y Guillermo Martínez.

Solo Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Edson Álvarez, Alexis Vega, Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Armando González y Orbelín Pineda superan la cifra de seguidores que tiene Tim Payne en Instagram.

Jugadores de la Selección Mexicana a los que superó Tim Payne, el futbolista viral del Mundial 2026