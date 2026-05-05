Mundial 2026 Nueva Zelanda en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de los All Whites asiste por tercera vez a una Copa del Mundo y segunda vez de forma directa.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Nueva Zelanda fue la quinta en clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de la Confederación de Futbol de Oceanía.

Los All Whites, como se les conocen, tuvieron su boleto a la Copa del Mundo por segunda vez de forma directa sin necesidad de jugar el Repechaje Intercontinental como en una ocasión.

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NUEVA ZELANDA

EN MUNDIALES



Nueva Zelanda vivirá su tercera Copa del Mundo en su historia, en la que tiene un firme objetivo, conseguir su primer triunfo en Mundial y mejorar sus antiguas participaciones.

Los neozelandeses buscaron clasificar a un Mundial a partir de México 1970 y lo consiguió para España 1982 al fin vía la Eliminatoria que conjuntaba a Oceanía y Asia. Para Sudáfrica 2010 ganó la repesca a Baréin.

Participaciones en Mundiales: 3 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

3 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 22°, Fase de Grupos en Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE NUEVA ZELANDA

EN MUNDIALES



En sus dos participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Nueva Zelanda, se ubica en el puesto 61 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los árabes en Mundiales es de 6 partidos con saldo de 0 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Con 4 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 16.66%.

ENTRENADOR DE

NUEVA ZELANDA



Darren Bazeley tomó el banquillo de la selección de Nueva Zelanda para lograr el boleto al Mundial 2026 de manera interina al inicio en 2023, pero después fue ratificado para llevar a los All Whites a la Copa del Mundo.