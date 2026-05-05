Nueva Zelanda en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
La selección de los All Whites asiste por tercera vez a una Copa del Mundo y segunda vez de forma directa.
La Selección de Nueva Zelanda fue la quinta en clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de la Confederación de Futbol de Oceanía.
Los All Whites, como se les conocen, tuvieron su boleto a la Copa del Mundo por segunda vez de forma directa sin necesidad de jugar el Repechaje Intercontinental como en una ocasión.
NUEVA ZELANDA
EN MUNDIALES
Nueva Zelanda vivirá su tercera Copa del Mundo en su historia, en la que tiene un firme objetivo, conseguir su primer triunfo en Mundial y mejorar sus antiguas participaciones.
Los neozelandeses buscaron clasificar a un Mundial a partir de México 1970 y lo consiguió para España 1982 al fin vía la Eliminatoria que conjuntaba a Oceanía y Asia. Para Sudáfrica 2010 ganó la repesca a Baréin.
- Participaciones en Mundiales: 3 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: 22°, Fase de Grupos en Sudáfrica 2010.
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE NUEVA ZELANDA
EN MUNDIALES
En sus dos participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Nueva Zelanda, se ubica en el puesto 61 de 80 en el histórico.
Sus números y estadísticas del cuadro de los árabes en Mundiales es de 6 partidos con saldo de 0 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Con 4 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 16.66%.
ENTRENADOR DE
NUEVA ZELANDA
Darren Bazeley tomó el banquillo de la selección de Nueva Zelanda para lograr el boleto al Mundial 2026 de manera interina al inicio en 2023, pero después fue ratificado para llevar a los All Whites a la Copa del Mundo.
Renard nació en Inglaterra, cuenta con 53 años y es técnico desde 2008. En su experiencia como entrenador ha dirigido las selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23 de Nueva Zelanda.