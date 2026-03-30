Mundial 2026 Nueva Zelanda golea a Chile y hace historia de cara al Mundial 2026 La selección neozelandesa logró la primera victoria de su historia ante un rival de Conmebol.

Video Selección de Nueva Zelanda hace historia rumbo al Mundial 2026

La Selección de Nueva Zelanda hizo historia de cara al Mundial 2026 al conseguir su primera victoria sobre un equipo de Conmebol tras golear 4-1 a Chile.

El encuentro formó parte del FIFA Series 2026, un torneo amistoso internacional que se celebra cada dos años en marzo para fomentar los enfrentamientos poco habituales entre selecciones de distintas confederaciones.

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El partido se disputó en el Eden Park de Auckland y Nueva Zelanda ganó con goles de Kosta Barbarouses (31’), Elijah Just (40’), Jesse Randall (60’) y Ben Waine (71’).

La Selección Chilena, dirigida de forma interina por Nicolás Córdova tras la renuncia de Ricardo Gareca en junio del 2025, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Dario Osorio al minuto 27 y descontó el marcador con un gol de Gonzalo Tapia al 83’.

Es la primera victoria de Nueva Zelanda en el FIFA Series 2026 luego de que la jornada pasada perdiera 0-2 contra Finlandia, mientras que Chile llegó al duelo tras vencer 4-2 a Cabo Verde.

Nueva Zelanda jugará la tercera Copa del Mundo tras España 1982 y Sudáfrica 2010, en ambas ediciones se quedó en la Fase de Grupos.

La selección neozelandesa forma parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán, Egipto y Bélgica. Sus partidos se disputarán en Los Ángeles y Vancouver.