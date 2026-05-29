Nueva Zelanda 2026 Tim Payne y la canción que le dedican se vuelve viral: “No Payne, no gain” El defensa de la Selección de Nueva Zelanda se viralizó y pasó de ser el jugador más desconocido al más famosos de cara al Mundial 2026.

Video Esta es la canción dedicada a Tim Payne con cánticos argentinos

Aún no comienza el Mundial 2026 y la justa parece ya tener a su primera figura con Tim Payne, defesa central de la Selección de Nueva Zelanda, quien gracias a un influencer argentino pasó de ser “el jugador más desconocido” a ser el más famoso.

El mundo entero comenzó a seguirlo, pasó de tener cuatro mil seguidores y no más de 300 likes en algunas de sus publicaciones a tener ya más de un millón de ‘followers’ y miles de likes en sus posteos de su cuenta personal de Instagram.

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Tim Payne incluso publicó un video donde se dijo sorprendió por la forma en la que fue catapultado a la fama y agradeció el apoyo de cara al Mundial 2026 en donde participará con los All Whites, como se le conoce a la Selección de Nueva Zelanda.

TIM PAYNE Y LA CANCIÓN QUE SE HA VUELTO VIRAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

El defensa central que milita en el Wellington Phoenix FC de Australia, donde llegaron a jugar los futbolistas mexicanos Ulises Dávila y Gael Sandoval, ya tiene una canción que se ha vuelto viral.

Se tratan de cánticos argentinos cuya letra se adecuó al momento en el que vive Tim Payne y donde incluso destacan que no es el Mundial de Lamine Yamal, sino el del neozelandés recién catapultado a la fama.