    México 2026

    Johan Vásquez corta sus vacaciones para reportar con la Selección Mexicana

    A falta de solo un futbolista, Javier Aguirre contará con 24 de los 26 posibles convocados al Mundial.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Selección Mexicana: Johan Vásquez corta sus vacaciones para reportar antes al CAR

    Javier Aguirre prácticamente tendrá equipo completo previo al amistoso de México vs. Australia este sábado 30 de mayo en Pasadena, Califonia.

    Con 21 jugadores concentrados hasta este lunes 25 de mayo, se espera que este martes reporten Obed Vargas, Santiago Gimenez y uno más que no estaba contemplado, Johan Vásquez.

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    De acuerdo a información de Gibran Araige de TUDN, le reportaron que el defensa del Genoa de Italia decidió cortar sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos del Tri este mismo día.

    Así, Johan Vásquez se unirá al grupo y serán 24 concentrados a falta de Raúl Jiménez que llegará directo a Estados Unidos para sumarse al equipo.

    Los jugadores que no han recibido vuelos para reportar


    TUDN igual pudo saber, gracias a Gibran Araige, que ni Germán Berterame ni Chino Huerta tienen notificación de vuelos para concentrar con la Selección Mexicana.

    Esto supondría que serían dos elementos del extranjero no considerados para el Mundial 2026, junto con Julián Araujo que puede abandonar el CAR en las próximas horas al no superar su lesión.

    El lunes 1 de junio está previsto que se dé a conocer la convocatoria final de México para la Copa del Mundo, donde solo hay un lugar pendiente por saber al ya estar prácticamente definidos 25 de los 26 posibles convocados.

    Video Mundial 2026: ¿Quién será el jugador 26 de la Selección Mexicana?
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