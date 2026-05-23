México 2026 Violante, Fimbres y Luis Rey debutaron con México y apuntan al futuro del Tri Estos tres prospectos sumaron sus primetos minutos con la selección mayor y apuntan a convertirse en las siguientes figuras.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estos fueron los debuts de la Selecicón Mexicana ante Ghana

La Selección de futbol de México que ha conformado Javier Aguirre no solo tiene el objetivo de hacer historia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también dejar un legado, una semilla que pueda rendir frutos en las próximas competencias internacionales para el Tri.

Javier Aguirre no solo convocó a elementos que se adecuan a su estilo de juego, también a aquellos chicos que, pese a su juventud, se han destacado en la Liga MX, como es el caso de Isaías Violante, Iker Fimbres y Luis Rey.

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Selección mexicana de nutre de jóvenes talentos

El duelo del viernes, donde el Tricolor impuso a la Selección de fútbol de Ghana por marcador de 2-0, sirvió para que estos tres futbolistas debutaran oficialmente con la Selección Mayor, algo que realmente es para destacar.

Este puñado de futbolistas y otros más que no fueron convocados para el duelo del viernes sirven como ‘sparring’ para el equipo que se prepara para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero también tienen la opción de ir sumando sus primeros minutos a nivel internacional.

Isaías Violante entró al campo al minuto 62 en lugar de Roberto Alvarado; Iker Fimbres ingresó al 71 por Brian Gutiérrez y, al mismo tiempo, Luis Rey sustituyó a Erik Lira.

¿Quiénes son Violante, Fimbres y Luis Rey?

Isaías Violante es un jugador de 22 años de edad que se desempeña como extremo y actualmente milita en el América. Por su parte, Iker Fimbres de 20 años, es mediocampista ofensivo y proviene de Monterrey, mientras que Luis Rey de 23 años, es defensa central surgido de la cantera de Guadalajara.

Pese a que su participación fue breve, se destaca y aplaude lo que lograron estos tres futbolistas. Incluso, la cuenta oficial de la Selección México resaltó el debut de los seleccionados que, si llevan el proceso adecuado, podrían convertirse en la base para el siguiente Mundial.