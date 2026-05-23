    Mundial 2026

    Javier Aguirre muestra preocupación en la ejecución de centros al área

    El técnico de la Selección Mexicana deja claro que no fue normal la forma en que se mandaron balones rumbo al área del cuadro rival.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video 'Vasco' Aguirre mostró su molestia por centros mal ejecutados

    A pesar de la victoria de la Selección Mexicana 2-0 sobre Ghana en el amistoso rumbo al Mundial 2026, e l técnico Javier Aguirre mostró su molestia por la imprecisión que hubo en los pases al área rival.

    "Uno puede diferir, pero si el centro está fuera del área, del fuera del área hasta la línea de banda, debe ser un centro fuerte con curva hacia afuera de izquierda a derecha. Si el centro está dentro del área, hay dos zonas que entrenamos que ahí tiene que ir el centro, centro al punto penalti por abajo o picadita segundo palo".

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    Incluso, el Vasco asumió su responsabilidad en lo errático que se vio el tema de los centros al área, al considerar que no supo explicar lo que quería que se hiciera.

    " Si no está un jugador en el penalti o uno en el segundo palo, es culpa del entrenador, entonces se combinaron ambas cosas, técnica y tácticamente no estuvieron, no estuvimos, me incluyo, no los convencí, algo pasó".

    Sin embargo, Javier Aguirre dejó claro que no hubo buenas ejecuciones tácticas en los centros al área, a lo que calificó que era fuera de lo normal.

    "Pero no es normal que llegues a salir de fondo con tiempo y espacio y ejecutes mal, no es normal. Técnicamente, quizá el único centro que fue por tema técnico fue el de Chávez, segundo palo, al tercer palo y hasta el córner fue un golpeo técnico errático, los demás, buenos golpeos pero tácticamente mal ejecutados".

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